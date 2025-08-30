F1:ssä silkkaa dominointia

Formula ykkösten kärkitalli McLarenin Lando Norris kaasutteli Hollannin gp:n viimeisissä harjoituksissa aika-ajojen ennakkosuosikiksi. Norris ajoi Zandvoortissa kolmansien harjoitusten nopeimman ajan tallikaveriaan Oscar Piastria 0,242 sekuntia nopeampana.
Norris kaahasi Zandvoortissa nopeimmat kierrosajat kaikilla kolmella harjoitusjaksolla. Hän on kuljettajien MM-pisteissä toisena yhdeksän pistettä Piastria jäljessä.
Kolmas oli Mercedeksen George Russell ja viides Red Bullin nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen. Seitsemän kertaa maailmanmestaruuden voittanut Ferrarin Lewis Hamilton oli vasta 14:s.
Formula ykkösten kesätauon katkaisseen Hollannin gp:n kolmansissa harjoituksissa säästyttiin sateelta, joten kuljettajat välttyivät keskeytyksiltä.
Kauden 15. osakilpailun aika-ajot alkavat Zandvoortissa kello 16.