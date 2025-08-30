Urheilu
F1
F1
Etusivu
Kuljettajien pisteet
Valmistajien pisteet

F1:ssä silkkaa dominointia

7.24032957
McLarenin Lando Norris hallitsi Hollannin gp:n harjoituksia alusta loppuun.xpbimages.com
Julkaistu 30.08.2025 14:33

MTV URHEILU – STT

Formula ykkösten kärkitalli McLarenin Lando Norris kaasutteli Hollannin gp:n viimeisissä harjoituksissa aika-ajojen ennakkosuosikiksi. Norris ajoi Zandvoortissa kolmansien harjoitusten nopeimman ajan tallikaveriaan Oscar Piastria 0,242 sekuntia nopeampana.

Norris kaahasi Zandvoortissa nopeimmat kierrosajat kaikilla kolmella harjoitusjaksolla. Hän on kuljettajien MM-pisteissä toisena yhdeksän pistettä Piastria jäljessä.

Lue myös: Max Verstappenista kohukuvia – paljastaa nyt totuuden: "Ei ole mikään salaisuus"

Kolmas oli Mercedeksen George Russell ja viides Red Bullin nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen. Seitsemän kertaa maailmanmestaruuden voittanut Ferrarin Lewis Hamilton oli vasta 14:s.

Formula ykkösten kesätauon katkaisseen Hollannin gp:n kolmansissa harjoituksissa säästyttiin sateelta, joten kuljettajat välttyivät keskeytyksiltä.

Kauden 15. osakilpailun aika-ajot alkavat Zandvoortissa kello 16.

Lisää aiheesta:

Hämmästyttävä yllätys F1-aika-ajoissaValtteri Bottas lupaavassa vauhdissa F1:ssäOho! Valtteri Bottas päihitti Lewis Hamiltonin – brittitähti raivosiLando Norris teki temput Max Verstappenille – F1:ssä jättiyllätysSyrjään joutunut Valtteri Bottas kaukana kärjestäMax Verstappen dominoivalla tavalla Japanin aika-ajoihin – McLaren vahvoissa asemissa
F1Hollannin GPLando NorrisMcLarenMoottoriurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

F1