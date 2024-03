Lapsuuden kehityksellinen trauma voi näkyä aikuisiällä: "Moni kuvaa, että elämä on ikään kuin lasiseinän takana"

Lapsuuden kehityksellinen trauma on suomalaisilla psykoterapeutti ja tietokirjailija Juha Klaavun mukaan yleinen. Trauma syntyy vuorovaikutuksessa nuoressa lapsuusiässä. Myöhemmin se aiheuttaa huonommuuden tunnetta, syyllisyyttä ja häpeää.

– Siitä seuraa, että aito minuus on hukassa. Oma identiteetti: kuka oikeasti, pohjimmiltani olen? Moni kuvaa, että elämä on ikään kuin lasiseinän takana tai valuu sormien läpi.

" Minulla on tapana sanoa, että on kahdenlaisia ihmisiä..."

– Minulla on tapana sanoa, että on kahdenlaisia ihmisiä: lommotettuja ja enemmän lommotettuja. Eli kyllä meillä kaikilla on jonkin verran kaiken maailman traumoja, Klaavu sanoo.