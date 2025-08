Kiinassa syntyy liian vähän lapsia – valtio ryhtyy maksamaan perheille

Kiina on ryhtynyt synnytystalkoisiin jo aikaa sitten, mutta nyt mukaan astuu suomalaisille tuttu porkkana: lapsilisä.

Kiina ilmoitti alkuviikosta ottavansa käyttöön syntyvyyden lisäämiseksi 3 600 yuanin eli noin 440 euron suuruisen tuen, joka maksetaan vuosittain jokaista alle kolmevuotiasta lasta kohden.

Varsinkin Kiinan köyhemmillä alueilla kyse on merkittävästä lisätulosta, jolla voi olla oikeaa vaikutusta syntyvyyteenkin, sanoo Turun yliopiston Kiinan tutkimuksen vanhempi yliopistonlehtori Outi Luova.

– Se voi vaikuttaa niin, että syntyvyys ehkä laskee hitaammin tai mahdollisesti jopa nousee hiukan sisämaan kaupungeissa ja maaseutualueilla.

Lapsilisä on ensimmäinen laajasti jaettava, rahallisena avustuksena annettava sosiaalituki koko Kiinan kansantasavallan historiassa, Kiinan kansallisen terveyskomission edustaja sanoi keskiviikkona.

Kiinassa on toki sosiaalitukijärjestelmä, jonka kautta on jaettu muun muassa apua köyhille, sanoo Luova.

– Mutta tämä annetaan kaikille perheen tulotasosta riippumatta. Siinä mielessä se olisi poikkeuksellista, Luova sanoo.

Tuki koskee lapsia riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, ja sen odotetaan auttavan yli 20 miljoonaa perhettä vuosittain.

"Ihan kohtuullinen summa

Luovan mukaan Kiinassa on kaksi isoa ongelmaa: lasten kasvattaminen on älyttömän kallista, ja toisaalta työelämän yhdistäminen lasten hoitoon on liian vaikeaa.

Esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia sääntöjä kierretään tällä hetkellä hyvin paljon.

– Valtion kannalta on helpompaa ruveta jakamaan rahaa kuin talouskasvun hiipuessa ryhtyä vaatimaan työnantajilta isoja muutoksia tai vaatimaan sitä, että suosituksia noudatetaan, Luova toteaa.

Kyse on myös symboliikasta: valtio haluaa osoittaa pitävänsä huolta lapsiperheistä, Luova sanoo.

Suhteutettuna tulotasoon Kiinassa lapsen kasvattamiseen liittyvät kustannukset ovat maailman korkeimpien joukossa, viimevuotinen raportti kertoo. Kustannukset ovat myös nousseet maanlaajuisesti parissa vuodessa yli kymmenen prosenttia.

Kaikkein kalleinta on Shanghaissa. Kaupungissa asuva Huang Nan kertoo STT:lle, että on jo ehtinyt hakea avustusta. Juuri 30 vuotta täyttänyt Huang sai tänä vuonna ensimmäisen lapsensa.

– 3 600 yuanilla saamme ostettua runsaan kuukauden edestä vaippoja ja maitojauhetta, mistä on jo apua taloudessamme, hän sanoo.

Seuraavana listalla: ilmainen esikoulu

Kiinan väestö vanhenee nopeasti, ja väkiluku on pienentynyt jo kolmena peräkkäisenä vuonna. Kiina luopui vuosikymmeniä jatketusta yhden lapsen politiikasta vuonna 2016. Nykyisin suositellaan kolmea lasta.

Syntyvyys ei kuitenkaan ole lähtenyt kasvamaan. Viime vuonna Kiinassa syntyi vain 9,54 miljoonaa lasta, mikä on puolet vähemmän kuin vuonna 2016.

Shanghaissa asuva Huang kertoo, että monet hänen ympärillään epäröivät lapsen hankkimista ja tekevät niin vasta kolmekymppisinä.

–Pitää olla tarpeeksi rahaa, ja samalla elämän kuormittavuus on huomattavan suurta, hän toteaa.

Huang ei harkitse toisen lapsen hankkimista. Hän ei sellaista halua, mutta sanoo että voi miehensä kanssa taloudenkin puolesta tyytyä vain yhteen.

Seuraava Kiinassa valmisteilla oleva uudistus on ilmainen esikouluopetus 3–6-vuotiaille. Uudistus on parhaillaan kokeiluvaiheessa.

Kiinan talous voisi myös olla tuottavampi ja pärjätä vähemmällä väestöllä. Se ei olisi huono asia ympäristönkään kannalta, Luova sanoo.

– Se ei sitä tilannetta poista, että tosiaankin Kiinassa väestö ikääntyy ihan poikkeuksellisen nopeasti, mikä aiheuttaa ongelmia.