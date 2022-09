Moni lapsiperhe on nyt valmis tinkimään asunnon koosta – "Lapsi kyllä tottuu ja sopeutuu oman perheensä tilanteeseen"

Parvi voi riittää omaksi tilaksi

Lapsella olisi hyvä olla oma tila, jossa hänellä on mahdollisuus säilyttää omia tavaroitaan omilla paikoillaan – tila, jossa hän voi halutessaan viettää aikaa ja jossa myös hänen nukkumispaikkansa on. Tällaisen tilan ei tarvitse välttämättä olla oma huone, vaan se voi olla hänelle osoitettu paikka esimerkiksi sisaruksen kanssa jaetussa huoneessa, kertoo Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen tohtori Hannariikka Linnavuori.

– Tila voi olla esimerkiksi parvi tai sermillä tai hyllyllä muusta huoneesta rajattu alue. Vuoroasuville lapsille on tärkeää, että heidän oma tilansa on olemassa, vaikka he olisivat itse toisen vanhemman luona. Tämä osoittaa, että koti säilyy, vaikka he eivät itse olisi paikalla, Linnavuori sanoo.