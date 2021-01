Lapsiperheissä yhteiset menoerät jaetaan usein tulojen mukaan – keskustelu aiheesta kannattaisi käydä jo suhteen alussa

Helsingin yliopiston dosentti Anu Raijas sekä Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska selvittivät vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessaan, millaisin tavoin suomalaisissa lapsiperheissä jaetaan yhteisiä menoja. Tutkijat uskovat, että tuolloin saadut tulokset pätevät vielä tänäkin päivänä.Yleisintä kahden aikuisen perheissä on jakaa vastuu yhteisistä menoista: toinen maksaa esimerkiksi vuokran ja toinen muita menoja. Monissa suhteissa maksamisvastuu siirtyy sille, jolla sattuu sillä hetkellä olemaan rahaa.

Wilska kertoo, että suurimmalla osalla lapsiperheistä aikuisilla on omat, henkilökohtaiset tilinsä, jotka kuitenkin koetaan yhteisiksi. Yleistä on myös se, että kumppaneilla on erilliset, henkilökohtaiset tilit sekä yhteinen taloustili.