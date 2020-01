Pienten lasten vanhemmat päätyvät avioeroon yhä useammin – eron riski on huipussaan kolmantena tai neljäntenä aviovuonna

Monet sinnittelevät yhdessä lasten takia

Parisuhdetyössä tavataan paljon pareja, joista molemmat tai ainakin toinen on pohtinut eroa jo pitkään. Osalle puolisoista ero tulee yllätyksenä, mutta yleensä tällöinkin toinen on harkinnut eroa jo kauan, Väestöliiton asiantuntija Minna Jaakkola kertoo.

Usein eropäätöksen viivyttämisen taustalla on toive, että asiat vielä muuttuisivat ja yhteys kumppaniin löytyisi uudelleen. Yhdessä rakennetusta elämästä ei haluttaisi luopua. Monet kertovat pysyvänsä yhdessä vaikeuksista huolimatta lasten tai yhteisen omaisuuden takia.

Jaakkolan mukaan lapset ovat kuitenkin hyviä aistimaan kodin tunnelmaa.

– Jos perheessä on esimerkiksi paljon riitoja ja jatkuvasti kireä ilmapiiri, ero on usein helpotus kaikille osapuolille, myös lapsille. Aikuiseksi kasvaneet lapset sanovat lähes aina, että eivät olisi toivoneet vanhempien pysyvän yhdessä vain heidän takiaan.