"Rakkausteko", joka kannattaa – tämä asia kumppanista on syytä tietää: "Hyvä puhua avoimesti jo suhteen alkumetreillä"

Miksi kumppanin raha-asiat tiedetään? Kaksi syytä

Heillä, joilla tuntemus puolison taloudellinen tilanne on huono, on tyypillisesti tilanne, jossa puolison kanssa on sovittu, että heidän taloudessaan rahat, velat ja omaisuus ovat kokonaan tai pääosin kummankin omia. 36 prosenttia vastaajista kertoo, ettei ole itse halunnut kertoa puolisolleen raha-asioistaan avoimesti, minkä vuoksi puoliso ei tunne vastaajan taloudellista tilannetta.

"Rahapuhe on rakkausteko"

Miten ikä vaikuttaa? Kyselytutkimuksen mukaan iällä on vaikutusta siihen, paljonko raha-asioista puhutaan. Mitä nuorempi vastaaja, sitä useammin hän mainitsi puolison halun kertoa raha-asioistaan syyksi niiden tuntemiselle. Yli 60-vuotiaat olivat kyselytutkimuksessa ainoa ryhmä, joka tiesi puolisonsa raha-asiat enimmäkseen siksi, että raha-asioiden on sovittu olevan yhteisiä.

– On luontevaa, että avioliitossa yhteisen talouden hoito tuo rahapuheen vahvemmin arkeen. Avioliitto on myös taloudellinen sopimus, joka tuo mukanaan myös puolisoiden välisen elatusvelvollisuuden. Omasta taloudesta on hyvä puhua avoimesti jo suhteen alkumetreillä ja pysyä siitä perillä talouden kehittyessä. Rahapuhe on rakkausteko, joka rakentaa yhteistä taloudellista mielenrauhaa, muistuttaa Danske Bankin sijoittamisesta ja säästämisestä vastaava johtaja Ville Orava tiedotteessa.



Avoliitossa elävät tuntevat puolisonsa raha-asiat heikommin.