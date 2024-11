"Nyt ahdistaa ensimmäisen kerran" – Imatralainen Katja kertoo, millaista joulun odotus on pienituloisessa perheessä

Pelastakaa Lapset ry:n tuoreessa Lapsen ääni 2024 -kyselyssä peräti 19 prosenttia lapsista sekä nuorista kertoo, että perheellä on pulaa monipuolisesta ja riittävästä ruoasta.

Tämä on noin 12 % kaikista lapsista.

Heidän määränsä on arvioitu kasvavan noin 17 000 lapsella hallituksen sosiaaliturvaleikkausten seurauksena.

Rahan riittäminen on "koko ajan takaraivossa"

Katja on työtoiminnassa, mutta ei voi ottaa täysipäiväistä työtä lapsen hoidon takia. – Kunhan hän tästä vähän vanhenee, on tarkoitus ainakin palkkatukijakso käydä tekemässä, ja ehkä lähteä opiskelemaan siellä.

– Minulla on kaksi ammattia, mutta niillä aloilla ei kyllä tällä hetkellä Imatralla ole töitä.

Ruokakaupassa hintojen kyttäämistä

– Jotain monipuolisia salaatteja ei voi oikein tehdä, koska meitä on kaksi, ja sitten jos sitä jää hukkaan.

– Joskus voi olla niitäkin hetkiä, kun ei ole varaa ostaa ruokaa. Että sitten vaan katsotaan mitä on, ja sillä mennään.

Joulun ahdistus pienituloisille

– No minullahan on nyt tosi ahdistava hetki tällä hetkellä, koska poikani uskoo joulupukkiin, ja hän on kirjoittanut joulupukille, että hän toivoo hänelle ja äidille yhteistä läppäriä.