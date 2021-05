Lapsilta ja nuorilta painostetaan somessa alastonkuvia – asiantuntija häirintäviestien yleisyydestä: "Jos ei ole itse kokenut, niin on ainakin kuullut"

Lapsille ja nuorille ilman lupaa lähetetyt alastonkuvat ja niiden pyytäminen on somessa varsin normalisoituva ilmiö, hankepäällikkö Maria Talvitie sanoo.

Ilman lupaa alastonkuvien lähettäminen voi olla nuoren kehitykselle haitallista ja saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit, hän muistuttaa. Alastonkuvia nuorilta verkossa saattavat pyytää niin tuntemattomat aikuiset ja nuoret kuin nuoren koulukaveritkin.

– Alastonkuvien pyytäminen tai niiden lähettäminen alle 16-vuotiaalle on rikos. Alle 18-vuotiaasta henkilöstä alastonkuvien tai seksuaalisen materiaalin säilyttäminen on rikos sekin.

– Sua varten somessa tekee aktiivista yhteistyötä poliisin kanssa tapausten selvittämiseksi ja erityistä huolta herättävät aikuisten tekemät, lapsiin kohdistuvat verkossa tapahtuvat seksuaalirikokset. Myös muunlainen häirintä, esimerkiksi hengen uhkaaminen kommenttikentissä tai jatkuva häiriköivä viestittely saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Apua siellä, missä nuoretkin ovat

Talvitie työskentelee Sua varten somessa -hankkeessa, jonka tarkoituksena on auttaa lapsia ja nuoria somealustoilla, kun he kohtaavat kiusaamista tai häirintää. Nelihenkinen tiimi tekee sosiaalista nuorisotyötä siellä, missä nuoret paljon viettävät aikaansa, eli sosiaalisessa mediassa.

– Me olemme siellä missä nuoretkin ovat. Meille voi laittaa viestiä, jos näkee somessa jotain epäilyttävää ja me vastataan niihin arkipäivisin. Me myös teemme somehäirinnästä kertovaa sisältöä someen.

Sua varten somessa -hankkeen kohderyhmänä ovat 8–21-vuotiaat, sosiaalista mediaa käyttävät nuoret. Kaikkein nuorin heihin yhteyttä ottanut henkilö on ollut vain kuusivuotias.

Miten vanhemmat voisivat auttaa lapsiaan tunnistamaan somehäirinnän? Entä mistä tietää, että viesti on asiaton? Katso artikkelin videolta pitkä haastattelu ja Sua varten somessa -tiimin TikTok-videoita, jotka opettavat tunnistamaan asiattomat viestit!

Ei nuoren oma vika!

MTV:n nuorisokyselyyn vastanneista nuorista suurin osa oli sitä mieltä, että asenteet somessa ovat koventuneet ja asiaton kielenkäyttö on yleistynyt viimeisen vuoden aikana. Myös Talvitie on huomannut ilmiön.

– Asiaton kielenkäyttö somessa on tosi arkipäiväistä. Lisäksi aikuisten nuoriin kohdistuva kiusaava tai seksualisoiva kielenkäyttö on yleistä. Se on jotain, mitä iso osa nuorista on, jos ei itse kokenut, niin ainakin nähnyt tai kuullut, että jollekin toiselle laitetaan.

Kun nuori laittaa Sua varten somessa -tiimille viestiä esimerkiksi epäilyttävästä yhteydenotosta, ensimmäinen tehtävä on olla läsnä lapselle tai nuorelle hänen kohtaamassaan tilanteessa.

– Pyritään selvittämään, minkä tyyppisiä viestit ovat olleet; kiusaamista, häirintää vai seksuaalissävytteisiä viestejä. Tiedetäänkö lähettäjä, onko hän mahdollisesti aikuinen, toinen lapsi tai nuori vai onko hän vastaanottajalle tuntematon, Talvitie listaa.

– Ensimmäinen juttu on kuitenkin se, että kuullaan nuorta ja pyritään sanomaan hänelle, että vaikka hän on joutunut teon kohteeksi, se ei ole hänen vikansa ja hänen on oikeus saada siihen apua.