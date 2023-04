Lapsille satuja lukevat drag-esiintyjät suututtavat Suomessa asti – ilmiöstä käydään kiivasta kulttuurisotaa Yhdysvalloissa

On verkkainen lauantaiaamu, ja lapsiperheille luetaan lastenkirjoja, joiden aiheina ovat lasten ja työväenluokan oikeuksien historia sekä erilaisten kehojen hyväksynnän tärkeys. Välillä tanssitaan ja lauletaan pirteiden popkappaleiden tahtiin.

Arkisen tavalliselta näyttävä lasten esitys ei juuri nostata kulmakarvoja, mutta silti nämä tapahtumat ovat nousseet Yhdysvaltoja ravistelevan kulttuurisodan taistelutantereeksi. Kiista ei liity kirjoihin, vaan niiden lukijaan.

Sanfranciscolaisessa Tenderloin-museossa helmikuussa esiintynyt drag-artisti Per Sia, 41, ja monet hänen kaltaisensa ovat joutuneet konservatiivien ja äärioikeiston raivon kohteeksi Drag Story Hour -tapahtumien järjestämisestä. Per Sian mukaan tällä puheella pyritään viemään ihmisten huomio pois todellisista ongelmista.

–Todellisia ongelmia maassamme ovat kodittomat, työttömyys ja koulutusjärjestelmä, niiden asioiden parissa meidän pitäisi oikeasti työskennellä, mutta drag queenit vievät huomiomme, kertoo Per Sia STT:lle.

Oikeistoradikaalit syyttävät drag-esiintyjiä lasten seksualisoijiksi ja hyväksikäyttäjiksi, ja moni tapahtumista on joutunut Proud Boysin ja muiden äärioikeistoryhmien häirinnän kohteeksi.

– Se on todella kummallista ja surullista. Jatkan kuitenkin tämän tekemistä, koska rakastan sitä ja koska mielestäni paras tapa kouluttaa on viihdyttää.

Hyökkäys myös länsirannikolla

Yhdysvaltain San Franciscosta alkunsa saaneet drag-artistien vetämät lasten satutuokiot ovat viime vuosina levinneet maassa rannikolta rannikolle ja Eurooppaan asti. Myös kulttuurisodan mekkala on aiheuttanut kaikuja Suomessa asti: viime kesänä drag-artistin satutilaisuus Helsingin Oodi-kirjastolla johti poliisioperaatioon häirinnän vuoksi.

STT:n haastattelema Per Sia on ilmiön alulle panneita esiintyjiä. Koulunkäyntiavustajana ja opettajana työskentelevä Per Sia on ollut drag-esiintyjä yli 16 vuotta, ja Drag Story Hour -tapahtumat saivat alkunsa vuonna 2015.

– Minulta kysyttiin, että kun teen töitä koulussa ja esiinnyn drag-taiteilijana, niin haluaisitko tehdä tämän Drag Story Hourin? Ja minä sanoin että totta kai, tässähän yhdistyvät rakkauteni kouluun ja rakkauteni dragiin yhdessä paikassa, hän sanoo.

Liberaalin ajattelun ja elämäntavan linnakkeena tunnetussa San Franciscossa drag-artistien ei luulisi herättävän mielipahaa, mutta myös San Franciscon lahden ympäristössä on nähty häirintätapauksia

– Viime kesänä oli Proud Boys -tilanne. Minä en itse ollut siellä, mutta drag-siskoni Panda Dulce oli siellä. Se oli hyvin traumaattinen kokemus hänelle ihmisenä ja meille yhteisönä, Per Sia sanoo.

"He pelottelevat lapsia"

Los Angeles Timesin mukaan Proud Boysin tunnuksiin sonnustautuneet tunkeutuivat satutapahtumaan, joka järjestettiin kirjastossa San Franciscon lähellä heinäkuussa 2022. Hyökkääjät huusivat homo- ja transfobisia solvauksia.

– He sanoivat, että kuka toi transun ja alkoivat kutsua minua groomaajaksi ja pedofiiliksi. He säikäyttivät lapset pahanpäiväisesti, eivät lapset ymmärtäneet mitä tapahtuu, Panda Dulce kommentoi lehdelle tuolloin.

Hyökkääjien käyttämä termi "grooming" tarkoittaa seksuaalisen hyväksikäytön muotoa, jossa aikuiset viettelevät alaikäisiä nuoria ja valmistelevat näitä seksiin. Yhdysvaltalainen äärioikeisto on ottanut käsitteen leimakirveekseen seksuaalivähemmistöjä ja drag-artisteja vastaan.

– Se on surullista – nämä ihmiset väittävät pelastavansa lapsia, mutta oikeasti he vain pelottelivat lapsia, jotka olivat siellä pitääkseen hauskaa ja nähdäkseen jotain hienoa ja samalla oppiakseen jotain, Per Sia sanoo.

Vastavetona äärioikeiston uhkalle erilaiset vasemmistolaiset ryhmät ja vastamielenosoittajat ovat järjestäytyneet suojelemaan drag-tapahtumia. Joskus sekä tapahtumien häiritsijät että niiden puolustajat ovat aseistautuneita.

Tuore esimerkki ilmiöstä nähtiin maaliskuussa New Yorkissa, jossa Proud Boysin äärioikeistolaiset mielenosoittajat joutuivat alakynteen kärhämässä vastamielenosoittajien kanssa, kertoi muun muassa NBC News.

"Tapahtuma on räätälöity tälle ikäryhmälle"

Per Sia torjuu oikeiston syytökset siitä, että drag-esiintyminen olisi aina luonteeltaan seksuaalista ja siten lapsille sopimatonta.

– Mikä tahansa voi olla seksuaalista, kuten nyt vaikka Halloween-asut, eikä kukaan valita siitä. Sitten ovat kirkot, juuri äsken joku pappi tuomittiin kaikista asioista, joita teki lapsille, mutta ei kukaan ota kirkkoja kohteikseen, Per Sia sanoo.

– Kun esiinnyn klubilla yöllä, se tapahtuma on räätälöity sille ikäryhmälle, ja tämä esitys on räätälöity tälle ikäryhmälle. Esitys, jonka teen yöaikaan, ei liity mitenkään Drag Story Houriin, ne ovat täysin eri asioita, Per Sia sanoo.

Konservatiivien puheissa drag-esiintyminen rinnastetaan usein strippaamiseen, mutta Per Sian mukaan se on lähempänä teatteria ja muuta esittävää taidetta.

– Dragissa on kyse hahmon luomisesta, sen pukemisesta miten haluaa ja sen tuomisesta lavalle, oli kyse sitten Instagramista, Youtubesta tai oikeasta lavasta. Se on hahmon esittämistä, eikä se eroa mitenkään vaikka David Bowiesta, levätköön rauhassa, tai Beyoncesta. Ei Beyoncekaan näytä Beyoncelta joka päivä, se on hahmo, Per Sia sanoo.

Drag on sukupuolirooleilla leikkivä taiteenlaji, jossa tyypillisesti miehet esiintyvät karnevalistisen liioitelluissa naisten asuissa. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen queer-kulttuuriin aina kuulunut drag nousi Yhdysvalloissa valtavirtaan erityisesti Rupaul's Drag Race -televisiosarjan suuren suosion myötä. Sarja on nyt 15. tuotantokaudellaan.

"Ahdistus- ja stressitasoni ovat korkeimmillaan"

Häirinnän vuoksi myös Per Sian on täytynyt kiinnittää aiempaa enemmän huomiota esiintymistensä turvatoimiin. Sanfranciscolaisartisti on julkisen liikenteen ystävä, mutta hän ei silti uskalla liikkua julkisilla täydessä esiintymisasussaan.

San Franciscon keskustassa helmikuussa pitämäänsä tilaisuuteen hän tuli yksin, mutta kauempana järjestettäviin esityksiin hän matkustaa aina ystävien kanssa turvallisuussyistä. Uhkaavien tilanteiden lisääntyminen on näkynyt mielenterveydessä.