Transihmisten oikeuksia rajoittavia lakiesityksiä on käsittelyssä liki jokaisessa USA:n osavaltiossa – Transvastaisia lakiesityksiä käsittelyssä yhteensä 260

Transvastaisia lakiesityksiä on tällä hetkellä eri osavaltioissa käsittelyssä yhteensä 260, ja niitä on kaikissa paitsi kahdessa osavaltiossa, kertoo Trans Formations Project -järjestön varainhoitaja Holly Parsons STT:lle.

– Tähän mennessä 69 lakiesitystä on mennyt läpi tänä vuonna, ja 21 osavaltiota eli hieman alle puolet maasta on vahvistanut näitä lakeja. Puolet kaikista esitetyistä terveydenhuoltokielloista on mennyt läpi maaliskuun aikana. Ne ovat lakeja, jotka rajoittavat pääsyä terveydenhuoltoon transnuorille ja joissain tapauksissa myös aikuisille, Parsons luettelee.