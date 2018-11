Muhoksen koulukodin rikostutkinta sai lapsiasiavaltuutetun pöyristymään: Kun KRP tutkii lastensuojelun arkea, on se merkki siitä, että sijoitettuja lapsia tulisi todella kuulla

Rikosilmoitus koulukodin asioista on Sorosen mukaan tullut eduskunnan oikeusasiamieheltä.

Taustalla kohuraportti

Rikostutkinnan taustalla on koulukotiin viime keväänä tehty oikeusasiamiehen yllätystarkastus, jossa laitoksen arjesta tuli ilmi käytäntöjä, joita on kuvailtu laittomiksi, mielivaltaisiksi ja alistaviksi. Oikeusasiamies julkaisi raportin tarkastuksen tuloksista heinäkuussa.

Raportin perusteella useat haastatelluista nuorista luonnehtivat koulukodin olevan ”kuin vankila” ja kertoivat muun muassa, että arki laitoksessa on yksinäistä ja karua.

Lapsiasiavaltuutettu: Tämä kertoo, kuinka pitkällä olemme

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on vaatinut jo vuosia, että kaikki koulukotilapset kuultaisiin samoin kuin Muhoksella viime keväänä. Kurttila teki tutkimusaloitteen koulukotilasten kuulemisesta sosiaali- ja terveysministeriölle jo huhtikuussa 2016. Hän uusi vaatimuksensa viimeksi syyskuussa.

Tuoreesta rikostutkinnasta Kurttila on pöyristynyt. Hänen mukaansa se kuvastaa lastensuojelun ja sijaishuollon ongelmien syvyyttä.

– Asian vakavuus täytyy ymmärtää. Valvonta ei ole kertakaikkisesti toiminut, ja nyt on katsottava sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan.

Kurttila kommentoi syyskuussa , että Pohjolakotiin tehty tarkastus osoitti puutteita, joita on tuotu sosiaali- ja terveysministeriön tietoon jo vuosien ajan.

Kurttilan huolena on, että tunnistamatta jääneitä ongelmia koulukodeissa voi olla enemmänkin, ja että asiaan ei ole kiinnitetty huomiota.

"Valtion vastaus vaikuttaa hyvin heikolta"

Sittemmin Saarikko on luvannut, että lastensuojelulakiin tehdään vielä tänä syksynä uusi säännös, jonka mukaan valvontaviranomaisten on kuultava lapsia sijaishuoltoon kohdistuvilla valvontakäynneillä. Koulukotilapsia on määrä kuulla ensi vuodesta lähtien myös kouluterveyskyselyssä, johon lisätään erityisosio sijoitetuille lapsille.