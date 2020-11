Lapsettomuus ajoi Jennan huumehelvettiin – raskaustesti näytti kahta viivaa katkaisuhoidossa vuosia myöhemmin: "Tavoite on, että saisin olla ihan tavallinen äiti"

Vuosittain 3000–6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia

Tämän syksyn aikana ensikotipaikoista vain alle puolet on ollut käytössä. He, jotka saavat apua, saavat sitä yhä myöhemmin.

Tänä vuonna harvoista kuntoutukseen tulijoista vain joka kolmas on ollut yhä raskaana – aiemmin yli puolet kaikista kuntoutukseen päässeistä äideistä on saanut hoitopaikan jo raskausaikana.

– Kuntoutukseen pääsyssä on tapahtunut romahdus tänä vuonna. Se on meille tosi iso huoli. Kunnat taloudellisessa tilanteessa ajattelevat, että yritetään hoitaa ihmiset mahdollisimman kevyin ratkaisuin. Me tiedämme, että silloin kun on kyse vakavasta päihdeongelmasta ja odottavasta ja vauvaperheen vanhemmista, niin ne kevyet ratkaisut eivät riitä ja ne ovat turvattomia. Ja riskinä on myös vauvan vaurioituminen, kertoo pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitosta.