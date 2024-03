Lappi kiinnostaa ennätyksellisen paljon ulkomailla, mutta suomalaisten osuus putoaa nopeasti

Pääkaupunkiseudun hotellitilanteen kehitys näkyy hyvin Helsingin Kaisaniemessä. Radisson Red on yksi kaupungin uusimmista hotelleista, johon on tehty varauksia pitkälle ensi kesään. Koko maan tasolla hotelliketjussa on havaittu jyrkkä jako.

– Lapin talvi on ollut kovassa nosteessa. Mutta samaan aikaan, kun pääkaupunkiseudulla kapasiteettia on tullut lisää, ja jonkin verran on tullut suoria lentoja Lappiin sen sijaan, että pysähdyttäisiin matkalla vaikka tähän pääkaupunkiseudulle, niin sekin näkyy tässä. Tilanne on hyvin kaksijakoinen, toteaa kaupallinen johtaja Nina Nieminen SOK:n Matkailu- ja ravitsemuskaupasta.

Lapissa yövyttiin tammikuussa viitisen prosenttia edellisvuotta enemmän. Huolestuttavaa on, että kotimaisia matkailijoita näkyy yhä vähemmän myös pohjoisessa. Sama kehitys on jatkunut viime viikkoina.

– Kyllä kotimaisessa kysynnässä ollaan jäljessä viime vuoden vastaavaa aikaa ihan selkeästikin maalis-huhtikuun osalta. Toki kampanjoimme, ja on olemassa lyhyen ajan kysyntää, mutta pelkona on, että tullaan jäämään viime vuodesta, toteaa toimitusjohtaja Ari Vuorentausta Lapland Hotelsista.

Lapin osalta näyttää siltä, että huhtikuussa hiihtokeskuksissa voi vilkkaan talven jälkeen olla yllättävänkin tyhjää. Helsingissä taas voi viedä useamman vuoden, että tämän hetken ylitarjonta tasoittuu.

– Kun katsoo pääkaupunkiseutua kokonaisuutena, niin meillä on yli 6000 hotellihuonetta enemmän. Matkustajia on selkeästi vähemmä: jos katsoo viime vuotta verrattuna 2019, niin ulkomaisten asiakkaiden määrä on vähentynyt yli 21 prosentilla, toteaa toimitusjohtaja Timo Lappi Marasta.