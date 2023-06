Hotellimajoitusten kysyntä on ollut viime kesiä heikompaa – "Suomalaisia on merkittävästi vähemmän liikkeellä"

– Kyllä merkittävin syy on Venäjän aloittama hyökkäyssota. Samanaikaisesti venäläisiä matkailijoita ei ole, ja myöskin kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden määrä on vähäisempi, kun he eivät pääse lentämään Venäjän yli. Nämä kolme kansallisuutta muodostivat aikaisemmin 30 prosenttia Suomeen tulevista ulkomaisista matkailijoista, sanoo toimitusjohtaja Timo Lappi Marasta.

Samaan aikaan uusia hotellihuoneita on valmistunut vain parissa vuodessa 4 000, joista 3 000 on noussut pääkaupunkiseudulle. Tarjontaa on paljon, mutta kysyntää on ollut vaisua. Esimerkiksi Sokos-hotelleja operoivassa SOK:ssa on havaittu, että hotellivarauksia on tällä hetkellä kesälle noin viisi prosenttia viime vuotta vähemmän.