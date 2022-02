Matkoja perutaan lyhyellä varoitusajalla: "Varmuus kesän onnistumisesta vasta, kun matkustajat ovat täällä"

Lapin matkailun vilkastunut talvikausi on antanut alalle toiveita paremmista vierailijamääristä, mutta hotelliketjut elävät vielä epävarmuuden alla. Ulkomaalaisten vuosittaiset hotelliyöpymiset ovat laskeneet pandemian aikana seitsemästä miljoonasta kahteen miljoonaan.

– Ulkomaiset turistit ovat tehneet varauksia meidän hotelleihin ensi kesäksi. Maailmalla on kiinnostusta tulla lomalle Suomeen, Sokos Hotels -ketjun kaupallinen johtaja Nina Nieminen sanoo.

Tilanne on kuitenkin Niemisen mukaan epävakaa koronapandemian vuoksi. Matkustajat tulevat Suomeen nyt pienemmissä ryhmissä kuin ennen. Ulkomaisia turisteja voivat huolettaa matkakohteiden jatkuvasti muuttuvat maahantulorajoitukset. Nieminen toivoo, että mahdolliset rajoitustoimet säilyisivät mahdollisimman vakaina ja selkeinä.

Suurin osa Suomeen kohdistuvasta matkailusta on Niemisen mukaan tällä hetkellä vapaa-ajan turismia. Työmatkaajien määrä on vielä vähäistä, kun yritykset työskentelevät pääosin etänä ja matkustusrajoituksia on voimassa.