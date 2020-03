Lappeenrannan säilöönottoyksikön asukkaita nälkälakossa – johto ei usko vastarinnan jatkuvan pitkään: "Yksi asian äänekkäimmistä esilletuojista oli syömässä jo eilen"

Joutsenon säilöönottoyksikössä aloitti maanantaina nälkälakon kymmenen ihmistä. Yle kertoi asiasta tiistaina. Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Antti Jäppinen kertoo MTV Uutisille, että osa alkuperäisistä lakkoilijoista on jo lopettanut lakon, mutta sen jälkeen joukkoon on liittynyt lisää lakkoilijoita, joten määrä on pysynyt noin kymmenessä.