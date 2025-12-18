Keski-Euroopassa sää jatkuu jopa talvisempana kuin Suomessa.
Tuoreimpien ennusteiden mukaan valkoinen joulu on jäämässä haaveeksi ainakin maan eteläosissa, mutta valkoista joulua kaipaavien kannattaa suunnata katseensa pohjoisen lisäksi Suomea kauemmaksi etelään.
– Valkea joulu näyttää tänä vuonna todennäköisemmältä jossain Balkanilla kuin Etelä-Suomessa, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
Keski-Euroopassa ja jopa Välimeren pohjoisosissa, joissa valkoiset joulut eivät ole tyypillisiä, saattaa Mäntykannaksen mukaan olla luvassa aikamoisia jouluyllätyksiä.
– Pohjois-Venäjältä virtaa kylmää ilmaa aina Pohjois-Afrikkaan saakka. Keski-Euroopassa sateet näyttävät joulun aikaan varsin lumisilta, ja valkea joulu voi paikoin ulottua jopa Balkanin niemimaalle.
Vuodenvaihteessa kylmenee
Sää on tuoreen kuukausiennusteen mukaan kylmenemässä vuodenvaihteessa myös meillä Suomessa.
– Talvisempaan suuntaan mennään. Ei välttämättä hirveästi lunta tule, mutta ainakin välillä pientä pakkasta.
Vuodenvaihde on kylmä myös Keski-Euroopassa, Välimeren maita myöten, kertoo Mäntykannas.
– Saattaa päivälläkin lämpötila jäädä pakkasen puolelle, ja yöllä olla aika kipakkaakin pakkasta. Luntakin voi tulla. Näyttää siltä, että Keski-Euroopassa sää jatkuu jopa talvisempana kuin Suomessa.
Katso videolta, miltä tammikuun toiselle viikolle ulottuva kuukausiennuste näyttää ja millainen on tulevan viikonlopun sää.