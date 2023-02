Lapin matkailu elää taas nousukautta – turisti haluaa hiljaisuutta ja makkaranpaistoa tunturissa – "Lappi ei ole  Disneyland"

Lappalaisen perhe on rakentanut 20 vuodessa Inariin miljoonien matkailubisneksen. Kaikki alkoi yhden kyläkoulun remontoinnista majataloksi. Nyt on viisi hotellia, mökkejä ja revontuli-igluja, joissa voi yöunia odotellessa tuijotella kattoikkunasta taivaalle.

Syytä hymyyn on myös siksi, että matkailijat ovat palanneet – varsinkin ne ulkomaiset. Venäläisiä ei ole (eikä kaivata) eikä vielä juuri kiinalaisiakaan (maan tiukan koronapolitiikan takia), mutta tämä ei haittaa.

Noitarumpueksotiikka on menneisyyttä

Ranskalainen porukka laskee huiman pitkää pulkkamäkeä Saariselällä. Olennaista nykypäivän Lapin turismille on se, että eksotiikkahömpötys on enimmäkseen menneisyyttä. Ei lapinkasteita eikä noitarumpuja, vaan revontulien kaltaisia aitoja luontoelämyksiä.

Myös saamelainen alkuperäiskulttuuri kiinnostaa matkailijoita. Inarin saamelaismuseo Siida on äskettäin avattu ison remontin jälkeen.

Vetovoimaisella Inarilla samat ongelmat kuin Helsingillä

Inari on kasvava kunta, jolle kasvu on myös ongelma – ja ongelmat samankaltaisia kuin pääkaupunkiseudulla.

– Saimme juuri matkailumessujen palkinnon ja meillä on vetovoimaa jo siinä määrin, että asunnoista ja työvoimasta on pulaa. Tämä on jo kasvun este, kertoo kunnan tuore johtaja Tommi Kasurinen.