Läpimurto: Urheiluvälinejätti valitsi suomalaisyrityksen innovaation

– Kyllähän se on hieno asia, että suomalainen yritys pystyy vaikuttamaan maailman suurimmalla koripallomarkkinalla maailman suurimman koripallobrändin kanssa. Ei kovin monessa muussa urheilussa tai bisnesalalla tällainen ole edes mahdollista, SportIQ:n perustaja Harri Hohteri sanoo.

Älykoripallon idea on, että pelaaja saa tarkkaa tietoa heitoistaan. Sovellus analysoi heittoja ja tarjoaa myös parannusehdotuksia. Pelaaja saa tietoa heittojen lukumäärästä, onnistumisprosentista, heittoliikkeen kestosta, pallon kierteestä ja heiton kaaresta.

Tiedotteen mukaan suomalaisyhtiön teknologiaa on hyödynnetty jo aikaisemminkin muun muassa lajin korkeimmalla tasolla NBA:ssa. Nyt solmittu yhteistyö Spaldingin kanssa tuskin ainakaan jarruttaa älykoripallojen myyntiä.

– Kun sanoo, että on Spaldingin älypallo, tietää mistä on kyse. Spalding on maailman tunnetuin koripallobrändi, ja se tuo meille paljon tunnettavuutta tavallisen kansan sekä juuri aloittaneiden koripalloilijoiden keskuudessa, Hohteri iloitsee.