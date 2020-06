Länsi-Pohjan koronatilanne hallinnassa, laitosepidemiat tukahdutettu – korkeiden ilmaantuvuuslukujen syy ei ole Ruotsi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tilanne on tasaantunut. Kesäkuun toisella viikolla sairaanhoitopiirissä saavutettiin tilanne, jossa kukaan ei ollut sairaalahoidossa koronan takia eikä uusia tapauksia ollut ilmennyt. Myös alueen neljä laitosepidemiaa on saatu tukahdutettua, eli tilanne on hyvä.

Pelotta, mutta varovaisesti

Alueen asukkaat suhtautuvat koronaan kuten suomalaiset yleensä. Asian suhteen ollaan varovaisia, muttei pelokkaita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kaupassa olen oppinut pitämään turvavälin ja käsienpesua on normaalia enemmän, mutta sekin tulee jo luonnostaan, sanoo keminmaalainen Juha Rantamartti.

Hän luottaa varovaisuuteen, mutta huolta on silti.

– Alueen yrittäjistä olen huolissani, että miten he tästä selviävät.

Kemiläinen Harri Pullola kertoo kuuluvansa riskiryhmään itsekin ja käyneensä koronatestissä.

– Negatiivinen oli, mutta kyllä tämä on vaikeaa aikaa ollut, kun ei ole voinut ystäviä tavata.

– Töissä olen käynyt ja kotona ollut, muuten vältellyt kaikkea, sanoo keminmaalainen Nina Kantomaa.

Tartunnat ovat kotoperäisiä

Länsi-Pohjan alue Ruotsin rajanaapuri, mutta koronaviruksen korkealla ilmaantuvuusluvulla ei ole yhteyttä Ruotsiin.

– Länsi-Pohjan alueella on alle viisi koronatapausta, jotka ovat suoraan Ruotsista. Mutta kun näitä tartuntoja on seurannut laaja altistus, on tullut suuri tapausmäärä, selittää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

– Ja meidän pienellä väestöpohjalla muutama laaja altistus, johtaa tapausmääriin, jotka muuttavat suhteellisia lukuja nopeasti, avaa Taskila tilannetta edelleen.

– Ruotsista tulleet muutamat tartunnat ja niistä aiheutuneet tartuntaketjut ovat yhteensä noin 20 prosenttia alueen kaikista koronavirustartunnoista.