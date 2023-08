Petosten asiantuntija varoittaa "räjähdysmäisesti" lisääntyneistä huijauksista

Huijauksia tehtaillaan yhä enemmän viestien välityksellä, kertoo DNA:n tiedotteessa yhtiön petostentorjuntapäällikkö Ilkka Tuominen . Samalla niiden tunnistaminen on muuttunut entistä vaikeammaksi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana muun muassa huijauksissa käytetty kieli on parantunut, eivätkä huijaukset ole enää niin ilmiselviä kuin aikoinaan. Huonolla suomella varustetuista sähköposteista on nopeasti siirrytty ohjelmistorobotiikkaan. Myös kohutut ja yleisesti saatavilla olevat kielimallit ovat huijareiden käytössä.

– Kahden viimeisen vuoden aikana huijauspuheluiden määrä on vähentynyt, mutta huijausviestien osuus on kasvanut räjähdysmäisesti. Huijauksien määrä on kokonaisuudessaan myös kasvanut, Tuominen toteaa.