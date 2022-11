Hurjat alennuskampanjat sisältävät riskejä: Näissä tilanteissa hälytyskellojen pitäisi soida

Loppuvuosi on täynnä erilaisia alennuskampanjoita, joissa metsästetään halpaa tavaraa tai edullisia joululahjoja.

– Olemme Euroopan kuluttajakeskuksessa huomanneet, että jos sivuilla on pelkästään sähköinen yhteydenottolomake eikä yritykseen saa muulla tavoin yhteyttä, yrityksen taustat kannattaa selvittää tarkoin, ennen kuin tekee tilauksen. Kyse ei välttämättä ole kovin luotettavasta toimijasta, Stenius vinkkaa.

Asiakkaan on syytä vilkaista myös myyjän omia sopimusehtoja.

– Useissa tapauksissa niitä on kirjoitettu huonolla suomen kielellä, käytetty konekäännöstä tai kopioitu toiselta sivustolta. Tällaiset ovat asioita, joiden pitäisi soittaa hälytyskelloja hieman, että onko kyse mistään luotettavasta toimijasta.

Tavallinen googlettelu on hyvä tapa selvittää muiden kokemuksia myyjästä, sanoo Stenius.

Luottokortilla maksamista kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia, sillä jos ostos on maksettu luotolla, luotonantaja on vastuussa myyjän sopimusrikkomuksesta eli esimerkiksi siitä, että palvelun tai tavaran myyjä ei toimita ostosta tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.