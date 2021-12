Lakko alkaa heti vuoden vaihtuessa – Paperiliiton Vanhala neuvotteluista UPM:n kanssa: "Molemmilla on puhelinnumerot tiedossa"

UPM on halunnut solmia erilliset työehtosopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppanina. Paperiliitto taas on pitänyt lähtökohtana yrityskohtaista työehtosopimusta.

– Nyt pitää laittaa kaikki paukut siihen, että sopimus saadaan aikaiseksi. Mehän olemme tehneet UPM:lle esityksiä, joita he ovat hylänneet. Paperiliiton hallitus on ensi viikolla kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen 5. tammikuuta ja siellä tietenkin tehdään uusia päätöksiä siitä, miten mennään eteenpäin, sanoo Vanhala.

Lakko voi myös jatkua

– Meillä on nyt jäänyt käteen tämä yksi yhtiö johon sopimusta ei olla saatu. Sinänsä tilanne on hyvä, mutta sitten tilanne on kuitenkin huono, koska UPM on iso yhtiö ja halutaan sopimus sen kanssa. Mikään helppo kierros tämä ei ole ollut ja viimeinen neuvottelu ei tule olemaan helppo. Uskon että tässä molemmin puolin löytyy sellaista paperia, että saadaan nimet laitettua niihin, sanoo Vanhala.