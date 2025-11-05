Tampereen tuhoisa parkkihallissa syttynyt autopalo alkoi latauksessa olleesta hybridi-Audista leviten jopa 50 autoon.

Sisä-Suomen poliisilaitos ja Pirkanmaan pelastuslaitos kertovat yhteistiedotteessa selvittäneensä Tampereella Go21-kiinteistön parkkihallissa lokakuun ensimmäisenä päivänä syttyneen parkkihallipalon lähtöpisteen.

Tulipalo aiheutti yhteensä miljoonien eurojen tuhot. Tulipalo ja savu tekivät eriasteisia vahinkoja kiinteistölle sekä noin 50 kiinteistössä olleelle ajoneuvolle.

Tulipalon syttymissyy saatiin jäljitettyä pysäköintihallissa autorivistön keskellä latauksessa olleeseen vuoden 2023 Audi Q7 -hybridiautoon, jonka ajoakustosta tuli lähti leviämään.

Poliisi selvitti palon syttymissyytä yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen, vakuutusyhtiön edustajien, tutkinnan kohdeauton maahantuojan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Tapauksessa ei ole epäilty rikosta.

Palonsyyntutkinnan mukaan auton haltija ei ollut havainnut ajoneuvossaan mitään vikaa ennen tulipaloa.