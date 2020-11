Laki matkailun avaamisesta valmistumassa hädin tuskin jouluksi – "Lapin matkailuelinkeino vaatii nopeasti selkeitä päätöksiä"

Sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee viikonlopun aikana lakiluonnosta, joka on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi viikon alussa.

STT:n tietojen mukaan tavoitteena on, että eduskunta ehtisi hyväksyä lain tällä istuntokaudella, jolloin laki tulisi voimaan ennen joulua. Tätäkin aikataulua pidetään kuitenkin kunnianhimoisena.

Katso yllä oleva video: Koronaketjujen jäljitys on parantunut huomattavasti – HUS-pomo: Koronatartunnoista 60 prosenttia pystytään paikantamaan.

Hallituksen on tarkoitus tiedottaa ensi viikolla siitä, miten matkustamisen turvallisuus käytännössä varmistettaisiin. Tavoitteena on mahdollistaa matkailu myös sellaisista maista, joissa koronatilanne on huono.