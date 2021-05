MTV Uutisten tieto: Raideliikenne Venäjälle avataan jalkapallon EM-kisojen ajaksi

Venäjälle on joka tapauksessa lähdössä paljon suomalaisia jalkapalloturisteja. Sallimalla raideliikennettä halutaan vähentää mahdollisten koronatartuntojen määrää. Venäläisten matkustusrajoituksiin ei kuitenkaan ole tulossa mitään höllennyksiä täksi ajaksi. EM-kilpailut pidetään 11.6.-14.7.2021, ja osa otteluista pelataan Venäjällä.

Valtioneuvoston on tarkoitus päättää asiasta keskiviikkona valtioneuvoston yleisistunnossa.

Asialistalla on myös Norjan ja Ruotsin rajaliikenteen mahdollinen avaaminen. Pohjois-Norjassa ilmaantuvuusluku on ainoastaan 12 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Siksi hallitus on valmis avaamaan Suomen ja Norjan välisen rajan.