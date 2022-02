Lähteet paljastavat – tällä romanttisella tavalla prinssi William yllätti vaimonsa herttuatar Catherinen ystävänpäivänä

Prinssi William yllätti vaimonsa herttuatar Catherinen ystävänpäivänä laatikollisella ruusuja, joita oli lähteiden mukaan viisikymmentä kappaletta, kertoo Us Weekly .

– Hän kirjoitti käsin mitä romanttisimman viestin, ylistäen häntä siitä, kuinka mahtava vaimo sekä äiti hän on, lähde kertoo.

William ja Catherine menivät naimisiin huhtikuussa 2011 ja viettivät viime vuonna 10-vuotishääpäiväänsä. Seurustelun he aloittivat vuoden 2001 tienoilla tavattuaan St. Andrew'sin yliopistossa opiskellessaan Skotlannissa.

– Tietenkin meillä on erittäin hauskaa yhdessä, meillä kummallakin on erittäin hyvä huumorintaju. Olemme maanläheisiä, kiusoittelemme toisiamme paljon ja hänellä on paljon pieniä tapoja, jotka saavat minut nauramaan ja josta kiusaan häntä, William kertoi pariskunnan suhteesta heidän kihlajaishaastattelussaan vuonna 2010.