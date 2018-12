Lähi-idän asiantuntija: USA:n vetäytyminen konfliktialueilta on "kaikille hieman noloa"

Donald Trumpin yllätysvisiitti Irakiin on herättänyt hämmennystä Irakissa ja maailmalla. Trump vieraili vain amerikkalaisessa sotilastukikohdassa eikä tavannut matkansa aikana Irakin johtoa.

Vierailunsa yhteydessä Trump julisti, että Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on nyt ohi.

Miksi Trump ei tavannut Irakin hallitusta?



Ennen pikavisiittiään Irakissa Trump ei ollut lähes kaksi vuotta kestäneen virkakautensa aikana käynyt lainkaan sota-alueilla, mistä presidenttiä on kritisoitu.

Nyt puolestaan on ihmetelty sitä, miksi Trump ei tavannut ennakkoon hyvin salassa pysyneen vierailunsa aikana lainkaan Irakin hallitusta. Trump on itse perustellut asiaa turvallisuussyillä.

– Siihen voi myös uskoa. Hän myös sanoi, että on 2 kertaa aiemmin yritetty käydä muun muassa Bagdadissa, mutta kun vierailun ajankohta on paljastunut, vierailut on peruttu. Mutta sekä irakilaisten että monien asiantuntijoiden mielestä taustalla vaikuttaa olevan jotain muutakin, Hussein Al-Taee arvioi Kymmenen uutisissa.