Irakissa istuva pääministeri Mohammed Shia al-Sudani on julistautunut vaalivoittajaksi. Al-Sudani sanoi televisiopuheessaan, että hänen vaaliliittonsa on saanut eniten ääniä tiistaina pidetyissä parlamenttivaaleissa.
Jo aikaisemmin al-Sudania lähellä olevat lähteet kertoivat, että pääministeri oli päässyt jatkokaudelle ja hänen vaaliliittonsa saanut eniten edustajia Irakin erittäin hajanaiseen parlamenttiin.
Al-Sudanista on tullut merkittävä voimahahmo Irakin politiikassa sen jälkeen, kun hän nousi valtaan kolme vuotta sitten.