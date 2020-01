Iran-kriisi saattaa vaikuttaa USA:n terrorismin vastaisiin operaatioihin – iranilaisjohtajan kuolema oli terrorijärjestölle riemuvoitto: "Isis saa enemmän jalansijaa"

Isisille iranilaisjohtajan kuolema on riemuvoitto

Yhdysvaltojen joukkojen lähtö epävakauttaisi aluetta entisestään. Isis tai sen kaltainen toimija voisi palata alueelle, mutta tähän menisi Aaltolan arvion mukaan vuosia, jopa vuosikymmeniä. Isisin laajoja alueita Syyriassa ja Irakissa hallinnut niin sanottu kalifaatti on jo kukistettu, mutta äärijärjestö toimii yhä ja taistelijoita on yhä tuhansia.

Vaikka amerikkalaisjoukkoja ei vedetä heti pois, on todella vaikeaa kuvitella, että he voivat jatkaa kunnolla Isisin vastaista taistelua, arvioi puolestaan analyytikko Sam Heller International Crisis Group -järjestöstä New York Timesille. Lehden mukaan Suleimanin kuolemasta on Isisille hyötyä siksikin, että Suleimani taisteli Isisiä vastaan.