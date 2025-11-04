Terrorismin vastaisen sodan ylilyönnit varjostavat vaikutusvaltaisen varapresidentin perintöä.

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Dick Cheney on kuollut, kertoo Reuters. Vuonna 2011 Cheney puolusti Yhdysvaltojen laajasti arvosteltuja toimintatapoja.

Cheney kuului republikaanipuolueeseen ja toimi Yhdysvaltain 46. varapresidenttinä vuosina 2001–2009 presidentti George Bushin hallinnossa. Häntä on pidetty Yhdysvaltain yhtenä merkittävimmistä varapresidenteistä.

Cheneyn ensimmäisen varapresidenttikauden alussa vuonna 2001 tapahtui Yhdysvaltojen historian merkittävin terrori-isku.

Syyskuun 11. päivän tapahtumat johtivat muun muassa Guantanamo Bayn vankileirin perustamiseen. Kyseessä on vankileiri Yhdysvaltojen laivastotukikohdassa Kuubassa.

Leirille kaapattiin Pakistanista ja muista Lähi-idän maista monia, joiden uskottiin olevan yhteydessä terroristijärjestö Al-Qaidan toimintaan. Vankeja ei kuitenkaan koskaan tuotu oikeuden eteen Yhdysvaltojen maaperälle.

Yksi leirille tuoduista oli 911-iskujen pääarkkitehdiksi ilmoittautunut Khalid Sheikh Mohammed, jota kidutettiin leirillä. Cheney puolusti Yhdysvaltojen toimintaa haastattelussa vuonna 2011.

– Yhdysvallat ei kiduttanut häikäilemättä ketä tahansa. Kolmea ihmistä vesikidutettiin. Ei kymmeniä tai satoja, kolmea. Eniten sitä joutui sietämään Khalid Sheikh Mohammed ja saimme upeita tuloksia.