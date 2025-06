Lähes 50 000 pönttöä on puhunut: tällainen lintuvuosi on luvassa

Jos veneilee juhannuksena, lintuluodot kannattaa kiertää kaukaa, sillä vesistöissä voi esiintyä vesilintupoikueita.

Kylmä kevät on lykännyt joidenkin lintujen pesintöjä ja myös tuhonnut pesintöjä. Esimerkiksi kottaraisen pesintöjä on havaittu poikkeuksellisen vähän. Sen sijaan kirjosiepon ja sini- ja talitiaisen pesinnät näyttäisivät onnistuneen hyvin.

Tiedot käyvät ilmi BirdLifen Pönttöbongaus-tapahtumassa keräämistä tiedoista, jotka perustuvat 49 000 linnunpöntöstä tehtyihin havaintoihin.

– Tavallisilla pönttölinnuilla tuntuu menevän pikkuisen paremmin kuin viime vuonna, kertoo BirdLife Suomen viestintäasiantuntija Jukka Hintikka.

Kottaraisella oli poikkeuksellisen huono pesimävuosi.MTV

Kottaraisella ennätyshuono vuosi

Kylmä kevät vaikutti osaltaan pesintöjen onnistumiseen.

– Monet linnut, jotka olisivat normaalisti aloittaneet pesinnän kylmän jakson aikaan, lykkäsivät vähän pesintää. Jonkin verran myös kylmyys ehti tuhota pesintöjä, tietää Hintikka.

49 000 linnunpöntöstä kerätyt tiedot kertovat myös, että kottaraisen pesimämenestys on poikkeuksellisen huono.

– Osasyy voi olla kylmissä säissä, mutta tietysti kottarainen on maatalousympäristön laji. Pohjalla ovat varmasti myös maatalousympäristöjen muutokset, jotka ovat huonontaneet niiden pesimäalueita. Kottaraisella meni huonommin kuin koskaan pönttöbongauksessa, toteaa Hintikka.

Kottaraisen lisäksi käenpiialla ja leppälinnulla on mennyt viime vuosina huonosti.

Mustarastailla saattaa olla jo kesän toinen pesintä menossa.MTV

Osalla jo kesän toinen pesintä alkamassa

Pohjois-Suomessa linnuilla saattaa olla vasta pesänrakennus tai haudonta menossa, kun Etelä-Suomessa mustarastaat aloittelevat jo toista pesintää.

– Kesäkuu on se aika, kun lintumaailmassa tapahtuu kaikkein eniten. Voi sanoa, että kaikki linnut ovat aloittaneet pesinnän. Monella on jo poikaset ja nopeimmat voivat olla jo aloittamassa toista pesintää, Hintikka huomauttaa.

Jos havaitsee jossakin yksinäisen linnunpoikasen, se kannattaa jättää rauhaan.

– Usein paras tapa on olla tekemättä mitään, neuvoo Hintikka.

– Tietysti jos poikanen on paikassa, jossa se voi loukkaantua, se kannattaa nostaa sivuun.

Juhannuksena ei kannata rantautua lintuluodoille. Kuvassa isokoskelon poikanen.MTV

Juhannusveneilijä: Vältä lintuluotoja

Vesilintupoikueita on myös jo liikenteessä.

– Pönttöbongauksessa tuli havaintoja lähinnä telkästä ja isokoskelosta, jotka ovat vesilinnuista pönttölajeja. Niillä pesinnät näyttäisivät olevan kohtuullisen aikataulussa. Telkkä- ja isokoskelopoikueita on tällä hetkellä tuolla pitkin ja poikin järvenselkiä, kuvailee Hintikka.

Jos veneilee juhannuksena, lintuluodot kannattaa kiertää kaukaa.

– Vastuullinen veneilijä välttää lintuluotoja. Osa lintuluodoista on rauhoitettu, mutta saaristossa sekä järvillä että merellä on aika paljon hyviä lintuluotoja, puuttomia tai vähäpuisia luotoja, joilla pesii paljon tiiroja, lokkeja, kahlaajia, niin niitä on syytä välttää, ohjeistaa Hintikka.

Kokkoa ei kannata pystyttää ainakaan lintuluodolle.

– Tiedän, että joidenkin mielestä on hienoa, kun pienellä luodolla palaa kokko, mutta se on melkoinen katastrofi niille linnuille, jotka siellä pesii, muistuttaa Hintikka.