Lintujen pesinnät onnistuneet kevään viileydestä huolimatta – "Pöntöissä on aika hyvin asukkaita"

– Pöntöissä on aika hyvin asukkaita, keskimääräistä enemmän ja pesinnät ovat menneet varsin hyvin. Tällä hetkellä pesinnöissä on valtaosin haudontavaihe, mutta monilla lajeilla, esimerkiksi kottaraisilla valtaosa poikasista on jo lähtenyt maastoon, kertoo BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.