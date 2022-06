Vesilläliikkujien kannattaa nyt olla tarkkana – tällaisille paikoille ei kannata rantautua: "Merkki siitä, että siellä on pesä"

– Pesinnät ovat tänä vuonna käynnistyneet aika myöhään ja nyt edelleen on munapesueita ja tämmöisiä, missä on pienet poikaset. Vasta myöhemmin kesällä tiedetään, miten pesinnät ovat kokonaisuutena onnistuneet, toteaa BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Kaikki poikaset eivät selviä aikuisiksi

Vesillä kannattaa edetä varovasti

– Suosittelisin, ettei nouse yksinkertaisesti luodolle ollenkaan, vaikka ei yhtään lintua näkisikään. Siinä vaiheessa, jos luodolta nousee lintuja tai linnut huutelevat, kun vene lähestyy, se on merkki siitä, että siellä on pesä tai poikasia ja emolla hätä ja parasta olla menemättä lainkaan. Reheväkasvuiset lahdet ja lintuluodot kannattaa kiertää kauempaa ja katsoa myös tarkkaan, näkyykö poikueita oman veneen reitillä, neuvoo Lehtiniemi.

Monet vesilinnut ovat uhanalaistuneet

– Ensisijainen syy on vesistöjen tilan huononeminen ja lintuvesien umpeenkasvu. Sieltä on hävinnyt semmoinen mosaiikkimainen rakenne, mikä on tärkeä vesilintujen selviämiselle. Kun saarekkeet ovat hävinneet, myös naurulokit häviävät. Se on vesilinnuille huono asia, koska naurulokki puolustaa niitä monenmoisia petoja vastaan, selittää Lehtiniemi.