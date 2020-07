Linnunpoikaset ovat nyt liikkeellä – useimmilla lintulajeilla onnistunut pesintäkesä

– Pesimävuosi on ollut melko hyvä. Toki meillä oli tässä minkkitappioita jonkin verran. Täällä naurulokki on runsain pesimälaji ja kalatiiroja pesii 20-30 paria. Tilanne olisi ollut loistava ilman minkkiä, toteaa Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) museomestari Juha Honkala.

Tuulihaukan pesintä onnistui jälleen hyvin

– Tuulihaukka porskuttaa myötätuuulessa vuodesta toiseen ja se on hieno asia. Tuulihaukka on aikamoinen selviytyjä. Mieluiten se käyttää myyriä ravintonaan, mutta niinä vuosina, kun myyriä ei ole pesäpaikalla, tuulihaukka pystyy käyttämään muuta ravintoa, muun muassa muita lintuja, tietää Honkala.

Tiaiset kärsivät toukokuun kylmyydestä

Linnunpoikaset ovat lähteneet pesistä

Tulipäähippiäisestä uusi pesimälaji Suomeen

– Uusia lajeja ei tule läheskään joka vuosi Suomeen. Tulipäähippiäinen on odotettu tulokas. Havainnot on lisääntyneet vuosi vuodelta. Tulipäähippiäinen on pienen tutun hippiäisemme kaltainen, vähän värikkäämpi lintu. Se suosii ehkä vähän rehevämpiä metsiä kuin hippiäinen, joka on kuusen suosija. Oikein pirteä, komea tapaus, että tervetuloa vaan tulipäähippiäinen tänne Suomeen, toivottaa Honkala.