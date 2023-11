Lähes 1 200 ihmistä, peruutuksia ja pelleilyilmoituksia – näin uusi translaki on vaikuttanut

On kulunut runsaat puoli vuotta siitä, että laki juridisen sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan.

Tähän perjantaihin mennessä vireille oli tullut yli 1 790 hakemusta sukupuolen vahvistamisesta. Heistä 64 prosenttia on myös vahvistanut hakemuksensa, ja heidän sukupuoltaan koskeva tieto on korjattu väestötietojärjestelmään.

Sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen tehneen henkilön pitää vahvistaa hakemuksensa puolen vuoden kuluessa tai se raukeaa. Tähän mennessä rauenneita hakemuksia on 280. Pieni osa niistä on peruttu, ja yksittäisiä on hylätty, koska sukupuolen vahvistamisen edellytykset eivät ole täyttyneet.