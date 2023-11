Sukupuolen vahvistamista omalla selvityksellä on hakenut yli 1 700 ihmistä – tätä se tarkoittaa

Hakijoista yli 60 prosenttia on myös vahvistanut hakemuksensa, ja tieto heidän sukupuolestaan on korjattu väestötietojärjestelmään.

Sukupuolen vahvistamista omalla selvityksellä on hakenut yli 1 700 ihmistä sen jälkeen, kun se on tänä vuonna tullut mahdolliseksi, kertoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV) perjantaina.

Oikeudellisia ja käytännön vaikutuksia

Hakijoista 64 prosenttia on myös vahvistanut hakemuksensa, ja heidän sukupuoltaan koskeva tieto on korjattu väestötietojärjestelmään. DVV on runsaan puolen vuoden aikana vahvistanut siis yli tuhannen ihmisen sukupuolen. Hakemus pitää vahvistaa kuuden kuukauden kuluessa tai se raukeaa. Viraston mukaan pieni osa hakemuksista on rauennut myös sen takia, että hakija on perunut hakemuksensa.