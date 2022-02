Uusi translaki lähti lausuntokierrokselle – Iiris Suomela esittää korvauksia pakkosteriloiduille

– Translain osalta olemme saaneet odottaa uudistusta pitkään. Voimassa oleva translaki loukkaa transtaustaisten ihmisten yksilönvapauksia ja itsemääräämisoikeutta. Suomi on saanut siitä moitteita niin YK:n ihmisoikeuskomitealta, Amnesty Internationalilta kuin lukuisilta oikeusoppineilta. Nyt nämä moitteet on viimein kuultu, Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela sanoo.

– Nykyisen translain ihmisoikeusrikkeet on korjattava. Tämä työ on tuottanut tulosta. Tänään lausuntokierrokselle lähtenyt uusi laki on selkeä parannus aikaisempaan, sillä jatkossa sterilisaatiovaatimuksesta luovutaan. Ylipäätään juridinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan. Jatkossa päätökset omasta sukupuolimerkinnästä tekee siis ihminen itse - ei lääkäri tai kukaan muukaan ulkopuolinen taho, Suomela toteaa.