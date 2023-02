Voisiko Sarjakuristaja-Penttilä ilmoittaa olevansa nainen ja siirtyä naisvankilaan? "Sukupuolen mukaan sijoittamisesta voidaan poiketa"

Julkisessa keskustelussa on oltu huolestuneita siitä, mitä tapahtuu sellaisten tilojen osalta, jotka on rajoitettu miehille tai naisille. Jotkut ovat pelänneet, että henkilöt pahoin aikomuksin vahvistaisivat juridisen sukupuolensa päästäkseen esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen pukeutumishuoneeseen, vaikka oikeasti eivät tähän sukupuoleen kokisi kuuluvansa. Näissä huolissa pelko on kohdistunut erityisesti ajatukseen miehistä, jotka pyrkisivät naisille tarkoitettuihin tiloihin.