Keskustelu translaista käy kierroksilla – tältä se on tuntunut transmiehestä: "On ollut todella raskasta"

Laista toisaalta poistetaan vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Tätä vaatimusta on pidetty ihmisoikeuksien vastaisena, ja Suomi on saanut siitä moitteet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

Tahallinen väärän tiedon levittäminen sattuu

– Voi olla hyväntahtoinen ihminen, joka on saanut väärää tietoa. Se että on valmis kysymään ja ottamaan selvää, on vain upea asia. Mutta se (on eri asia), että vääräksi tiedettyä tietoa lähdetään syöttämään tarkoituksenmukaisesti ja millaista kieltä meistä transihmisistä käytetään. Todella rumin sanankääntein on analysoitu meidän mielenterveyttämme ja lähetetty hirveitä, uhkaavia viestejä somessa. Tämä on ollut todella raskasta aikaa, ei pelkästään järjestömielessä vaan jokaiselle transihmiselle, Kivistö sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.