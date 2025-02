Uusia vihjeitä Jollaksesta kadonneesta Nikosta – autoa lainasi henkilö, jota ei tunne kukaan perheenisän lähipiiristä

Poliisi on saanut uusia vihjeitä Helsingin Jollaksesta puolitoista kuukautta sitten kadonneen perheenisän tapaukseen liittyen. Kolmen lapsen isä Niko lähti kotoaan uudenvuodenpäivänä, eikä hänen liikkeistään ole tämän jälkeen mitään tietoa.

– Viikonlopun aikana tuli pari sellaista uutta vihjettä, että ne kannattaa tarkistaa, kertoo MTV:lle jutun tutkinnanjohtaja Crista Granroth Helsingin poliisista.

Poliisi ei epäile, että nelikymppisen Nikon katoamiseen liittyy rikosta. Granroth kertoo, että kadonneen henkilön etsintä muuttuu matalalla kynnyksellä rikostutkinnaksi.

– Tässä tapauksessa ei ole tullut esille mitään sellaista, joka viittaisi rikokseen. Totta kai olemme koko ajan tarkkana, voisiko sellaiseen olla elementtejä, Granroth sanoo.

Poliisin mukaan viimeinen varma havainto Nikosta oli hänen kotonaan Jollaksessa ennen hänen katoamistaan.

Entä minne kadonneen puhelin on paikantunut viimeksi?

– Vastaan tähän niin, että viimeinen varma havainto hänestä on uudenvuodenpäivänä kotonaan Jollaksessa, Granroth muotoilee.

Läheisten mukaan mies lähti kotoaan joko jalkaisin tai taksilla. Jos Niko on käyttänyt taksia, poliisin mukaan hän ei ole ainakaan maksanut matkaansa pankkikortilla.

Avainasia poliisin syynissä

MTV kertoi perjantaina, että Nikon katoamisen yhteydessä hävisi myös hänen autonsa. MTV haastatteli juttuun kadonneen ex-puolisia Jenny Uddia, jolla on yhteinen lapsi kadonneen kanssa.

– Poliisin tietojen mukaan kadonnut lainasi itse käytössään olleen auton eräälle henkilölle. Auto ei ollut kadonneen omistuksessa, vaan sen omisti toinen henkilö, Granroth kertoo.

– Auto on liikkunut katoamisen jälkeen pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella.

Tiettävästi auto on pysäköity ensin väärin Espoossa, jonka jälkeen se on siirretty Tikkurilaan. Pari viikkoa tämän jälkeen auto löytyi hylättynä ja johdot revittynä erään huoltoaseman pihasta Salosta.

Nikon läheisten mukaan autoon oli kahdet avaimet, joista toiset olivat miehen mukana hänen lähtiessään kotoaan uudenvuodenpäivänä ja toiset jäivät hänen kotiinsa.

– Avaimiin liittyviä yksityiskohtia meidän on selvitettävä vielä tarkemmin. On kuitenkin mahdollista, että läheisten muistikuvat ovat sekoittuneet tässä asiassa, Granroth sanoo.

Autoasiaa tarkistellaan vielä

Nikon ex-puolison mukaan kukaan Nikon kaveripiiristä ei tunne henkilöä, joka väittää saaneensa auton mieheltä itseltään lainaan. Myös auton palauttamisen venyminen herättää läheisissä kysymyksiä.

– Autoon on tehty teknistä tutkintaa sen jälkeen, kun se löytyi. Vaikka henkilön katoaminen ja auto kytkeytyvät ajallisesti yhteen, poliisin tämän hetkisen näkemyksen mukaan kyse on kuitenkin kahdesta toisistaan irrallisesta asiasta, Granroth sanoo.

– Autoon liittyviä kysymyksiä kuitenkin tarkistellaan edelleen, sillä kaikkea ei ole vielä saatu tehtyä.

Granroth muistuttaa, että poliisi on jo panostanut perheenisän etsintään maastossa Jollaksessa. Kadonnutta on etsitty poliisikoirien avulla, lisäksi Rajavartiosto on etsinyt miestä veden alta.

Poliisi tekee edelleen kaikkensa kadonneen löytämiseksi. Vihjeitä kuitenkin edelleen kaivataan.

Poliisi pyytää ilmoittamaan vihjeet ja havainnot tapauksesta joko puhelimitse kello 8-16 numeroon 050 562 7405 tai sähköpostitse osoitteeseen: vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.