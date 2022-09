Voiko lapsi osallistua hautajaisiin? Asiantuntija kehottaa pohtimaan päätöstä tarkasti

Metro-julkaisun haastattelema kirjailija Ilze Lee on julkaissut lapsille tehtäväkirjan Upside Down, Downside Up, jonka tarkoituksena on auttaa lapsia käsittelemään surua. Leen mukaan kysymykseen siitä, voiko lapsi osallistua hautajaisiin ei ole olemassa kuitenkaan yhtä oikeaa vastausta.