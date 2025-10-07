15-vuotiasta poikaa epäillään tapon yrityksestä.
Lahden Salpausselän koulussa maanantaina toista oppilasta käteen puukottanutta 15-vuotiasta poikaa ei ole saatu kiinni, kertoo Hämeen poliisi.
Poliisi epäilee 15-vuotiasta poikaa tapon yrityksestä.
Salpausselän koulu tiedotti maanantaina, että ensihoito kävi tarkistamassa puukotuksen uhriksi joutuneen 15-vuotiaan pojan. Hänellä ei ole hengenvaaraa.
Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä todistajien ja asianosaisten puhuttamisilla.
Hämeen poliisi oli turvaamassa Salpausselän koulun koulupäivän aloitusta tänään tiistaina. Poliisin mukaan koulupäivä alkoi rauhallisesti.