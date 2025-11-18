



Kommentti: Susijengissä sekava tilanne – avainpelaaja mystisessä kilpailukiellossa, mediatilaisuus peruttiin viime hetkellä Jacob Grandison, 27, on mystisessä kilpailukiellossa. Tomi Natri/All Over Press Julkaistu 18.11.2025 15:11 Kasperi Kunnas kasperi.kunnas@mtv.fi kaustoFI Suomen koripallomaajoukkueen avausviisikon pelaaja Jacob Grandison on ollut sivussa yli seitsemän viikkoa. Kukaan ei tunnu tietävän asiasta yhtään mitään ja nyt maajoukkueen mediatilaisuus peruttiin viime hetkellä. Susijengin ympärillä kysymykset lisääntyvät, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas. Elo-syyskuussa pelatut EM-kisat päättyivät Suomen osalta historialliseen hienoon neljänteen sijaan. Susijengin aloitusviisikkoon turnauksen aikana murtautunut Jacob Grandison siirtyi kisojen jälkeen Ranskan pääsarjassa pelaavan Boulazac Basket Dordognen joukkueeseen. Alku oli väkevä. Toisessa pelaamassaan ottelussa Grandison upotti 25 pistettä, otti yhdeksän levypalloa ja jakoi viisi koriin johtanutta syöttöä Ranskan Super Cupin pronssiottelussa hallitsevaa mestaria Paris Basketballia vastaan. Grandison nähtiin tositoimissa vielä Ranskan liigan avauskierroksella Saint Quentinia vastaan, saldona voitto ja 11 pistettä. Sen jälkeen Grandison katosi kuvioista. Mitä tilanteesta tiedetään? Boulazac ei ole julkisesti kommentoinut syytä poissaololle. Joukkueen päävalmentaja kuitenkin kertoi





paikallislehti Dordogne Librelle

, että Grandison ei saa pelata tai harjoitella joukkueen kanssa tai edes käyttää joukkueen tiloja. Ensimmäisenä asiasta uutisoineen

poissaolon syynä on EM-kisojen aikana tehty testi, jota kansainvälinen koripalloliitto Fiba yhä tutkii ja/tai käsittelee.

Tiedossa ei ole, onko kyse ylipäätään edes dopingepäilystä.

Kansainvälisen antidopingtoimisto Wadan sääntöjen mukaan epäillyn nimen, lajin ja testissä havaitun aineen saa kertoa julkisuuteen. Mutta pakko ei ole.

Asiasta täytyy tehdä julkista vasta kolmen viikon sisällä lopullisesta päätöksestä. Ja lopullinen päätös on tehtävä kuuden kuukauden sisällä siitä hetkestä, kun urheilijaa on ensimmäisen kerran tiedotettu testituloksesta.

Grandisonin tapaus voi siis teoriassa pysyä mysteerinä pitkälle kevääseen.

Jacob Grandison päättää itse, tuleeko hän tilanteensa kanssa julkisuuteen ennen kuin on pakko. Ennemmin tai myöhemmin ikävät asiat kuitenkin tulevat julki ja käsittelyyn.

Suomen koripalloliiton kannalta tilanne on lievästi sanottuna kiusallinen. Susijengi on ratsastanut äärimyönteisen julkisuuden aallonharjalla kotikisojen alusta lähtien ja nyt yksi joukkueen pelaajista on asetettu sivuun turnauksen aikana annetun testin takia.

Ikävien asioiden avoin käsittely ei perinteisesti ole kuulunut Koripalloliiton vahvuuksiin. Toimitusjohtaja Kati Packalén ja viestintäpäällikkö Heini Santos ovat kommentoineet medialle, ettei ole mitään kommentoitavaa. Yleensä hyvin tavoitettavissa olevat valmennuksen johtaja Henrik Dettmann ja maajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi ovat valinneet radiohiljaisuuden.

Liitto ei luonnollisesti voi tai edes saa kertoa Grandisonin tilanteesta yksityiskohtia, vaikka ne olisivatkin tiedossa. Sen sijaan seuraaviin kysymyksiin odotetaan vastauksia:

Mitä liitossa tai maajoukkueessa tiedetään Grandisonin tilanteesta?

Onko Jacob Grandison maajoukkueen käytettävissä marras-joulukuun MM-karsintaotteluissa? Jos ei ole, niin miksi?

Onko maajoukkueen johdosta tai liitosta oltu Grandisoniin yhteydessä? Jos ei ole, niin miksi?

Grandison on ollut pelaamatta yli seitsemän viikkoa. Onko maajoukkueen johto selvittänyt syytä pelaamattomuudelle. Jos ei ole, niin miksi?

Näitä kysymyksiä oli viimein tänään tarkoitus päästä esittämään Tuoville koripallomaajoukkueen mediatilaisuudessa. Tilaisuudessa oli määrä myös julkistaa MM-karsintaikkunan maajoukkueryhmä.

Mediatilaisuus peruttiin eilen iltapäivällä "force majeureen" eli ylivoimaiseen esteeseen vedoten. Tänään julkaistun tiedotteen mukaan maajoukkue kerääntyy ensi kertaa yhteen jo ensi maanantaina, mutta "joukkueen pelaajat ja valmennusjohto julkistetaan ensi viikon alussa".

Ilmassa on entistä enemmän kysymyksiä.