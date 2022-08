Red Bullin F1-neuvonantaja lyttää Ferrarin maanrakoon – "Käy meitä sääliksi"

Unkarissa kymmenenneltä sijalta voittoon ajanut MaxVerstappen on kerännyt itselleen jo 80 pisteen kaulan Ferrarin Charles Leclerciin.

Valmistajien sarjassa Red Bull on Ferraria edellä 97 pistettä.

Red Bullin neuvonantajana toimiva Helmut Marko on Planetf1-sivuston mukaan sitä mieltä, että hänen tallinsa etumatka on pääosin Ferrarin omaa syytä.

Kuljettajien mestaruustaistelussa Verstappen on ottanut kahdessa edellisessä kisassa valtavan harppauksen piste-erossa. Ranskan ja Unkarin kisojen pisteet menivät hollantilaiselle 50–8.

Markon mukaan kuluva kausi on ollut loistava. Neuvonantaja piikittelee kuitenkin toistamiseen Ferraria.

– Harvoin on ollut näin hauskaa. Aivan erilaista kuin viime kaudella, jolloin hermot olivat koko ajan kireällä. On vain sääli, että Ferrari tekee niin paljon virheitä. He eivät ole tasollaan, ja se käy meitä sääliksi, Marko heittää.