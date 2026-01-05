Jalkapallon tammikuun siirtoikkunan tulikuumin suomalaisnimi on Ruotsissa nappikauden IK Siriuksen riveissä pelannut Leo Walta. Huuhkajien avauskokoonpanoon murtautunut Walta kommentoi tilannettaan Tulosruudun haastattelussa.
22-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja iski Allsvenskanissa 16 maalia. Suomalaisen otteet ovat herättäneet valtavasti kiinnostusta kansainvälisillä siirtomarkkinoilla.
– Agentti keskustelee suhteellisen monen seuran kanssa tällä hetkellä. Toivottavasti pääsen eteenpäin, Walta kommentoi tilannettaan.
– Uskon, että se (siirto) toteutuu tässä ikkunassa, hän jatkaa.
Tulosruutu tapasi lyhyttä lomaansa viettävän Wallan. Katso koko haastattelu pääkuvan videolta.