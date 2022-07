Labradorinnoutajan osuus hääseremoniassa ei mennyt ihan putkeen – morsian: ”Voi hyvä luoja”

Moni lemmikkiään rakastava omistaja on varmasti vähintään pohtinut kuinka voisi saada oman karvaisen ystävänsä sisällytettyä hääseremoniaansa. Yksi yleisimmistä tavoista on luultavasti hääpotrettien lisäksi pestata lemmikkikoira kantamaan hääsormukset alttarille.

– Se on aina ollut maailman isoin hassuttelija. Olemme iloisia, että kaikki ystävämme ja perheemme näkivät hänet ilmielävänä omana itsenään. Muistamme sen hetken ikuisesti, Kate kertoo.

Koirankeksi palkaksi

Jotta Colonelin kaltaisia mokia ei sattuisi on jopa perustettu yrityksiä, joiden tarkoitus on prepata lemmikkejä hääseremonian velvollisuuksia varten. Danielle Marchessault työskentelee lemmikkien hääkouluttajana ja oli ollut vastuussa myös Colonelin sparrauksesta.

For the Love of Pawsss nimisen yrityksen kouluttajana toimiva Danielle oli valmistanut Colonelia hääseremonian velvollisuuksiin. H-hetkellä koira oli kuitenkin ollut niin täynnä patoutunutta intoa, ettei se ollut kyennyt hillitsemään itseään nähdessään alttarilla rakkaat omistajansa.