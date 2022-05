57-kiloinen rescue-koira Aku matkusti Matin kanssa 3 700 kilometriä Espanjasta Suomeen – tällainen oli kaksikon menopeli

Matti Kuosmanen, 58, on tullut jo aiemmin tutuksi erilaisista projekteistaan. He ovat vaimonsa Marja-Liisan kanssa asuneet Nilsiän vesitornissa, myyneet seitsemän miljoonan liikevaihdolla Tahko.comin sijoittaijlle ja ostaneet Nilsiän kaupungilta rapistuneen Louhosareenan, johon he avasivat Suomen suurimman kesäteatterin.

Viimeisempänä projektina on Aku kotiin. Matin ja Marja-Liisan aiempi koira kuoli syksyllä 2021, jonka jälkeen uutta koiraa ei ollut enää tarkoitusta hankkia. Koti tuntui kuitenkin tyhjältä. Kukaan ei ollut vastassa häntä heiluen kotiin tullessa.

Matin vaimo Marja-Liisa oli bongannut netistä koiratarhan ilmoituksen rescue-koira Akusta. Aku oli aiemmin asunut 2 vuotta perheessä, josta se sitten oli annettu pois, kun perheeseen oli syntynyt lapsi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Murciassa koiratarhassa Aku vietti kahdeksan kuukautta, kunnes Matti ja Marja-Liisa tulivat hätiin.

– Noiden isojen koirien kanssa on yleensä se ongelma, kun kukaan ei niitä oikein tahdo ja sitten ne jäävät sinne, Kuosmanen harmittelee.

Aku on iso 3-vuotias espanjanmastiffi, joka painaa 57 kiloa ja säkäkorkeus lähentelee päälle 80 senttiä.

Siinäpä syntyi pulma, millä saada näin iso koira Suomeen. Finnairilla koiran paino saa olla 50 kiloa häkin kanssa ja rahtina Kuosmaset eivät Akua halunneet lähettää.

Idea reissusta syntyi yöllä

– 22.12.2021 kello 2.15 sain idean, että me tuomme Akun mopoautolla Suomeen.

Citroen Ami oli Matin ja Akun menopeli, jolla he ovat matkustivat Espanjasta Suomeen. Penkki repsikan paikalta otettiin pois ja paikalle laitettiin Akulle lavetti ja peti, jossa se pystyi matkustamaan. Mopoauto maalautettiin Akun väriseksi ja teippauksista tehtiin asianmukaiset.

Mopoauton huippunopeus on 45km/h ja yhdellä latauksella pääsee 70 kilometriä, joten se toi matkaan omanlaisensa haasteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Onneksi oli mukana tuo sähkögeneraattori, sitä on kyllä tullut huudatettua tämän matkan aikana, Kuosmanen kertoo hymyillen.

Halu auttaa ja tuoda hyvää mieltä on lähellä sydäntä

Matti ja Marja-Liisa ovat toimineet aiemmin koirakummeina, ja Suomeen lentäessään myös tuoneet koiria uusiin koteihin.

– Aku on meidän 70. koira, jonka olemme Suomeen tuoneet, ja niinkin voisi sanoa, että tämä on meidän jonkinlainen elämäntehtävä, Matti kertoo.

Matka kohti Suomea starttasi sähkömopoautolla lopulta Fuengirolasta 20. huhtikuuta. Matti ja Aku matkasivat läpi hienojen kaupunkien ja pikkuteiden halki. Espanjasta kaksikko suuntasi Ranskaan ja siitä Saksaan, josta sitten laivalla yli Suomen maille.

Kun ihmiset näkevät vanhemman herrasmiehen pienessä mopoautossa ison koiran kanssa, nostattaa se monelle hymyn huulille ja on vähintäänkin hauska näky.

– Ajatuksena koko reissun ajan on ollut se, että kun antaa niin myös saa. Se on kyllä ollut hienoa, että on saanut muille hyvää mieltä tämän kautta. Toisekseen tämä on opettanut ottamaan pikkasen rauhallisemmin ja nauttimaan niistä pienistä asioista, mitä on, Kuosmanen iloitsee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen päässä päätepysäkki Pohjois-Savo

Päätepysäkkinä toimii Kuopion Nilsiän tori, jonne kaksikko saapuu torstaina 19. toukokuuta.

– Ajattelin, että mennään nyt torilta torille.

Matti on jakanut koko reissun ajan kuva- ja videomateriaalia heidän mielenkiintoisesta matkastaan Aku goes home -nimiselle Facebook-tililleen. Materiaalia reissusta löytyy paljon. Sivu on kerännyt paljon kiinnostuneita ihmisiä, jotka ovat seuranneet Matin ja Akun matkaa Espanjasta Suomeen.

– Tuntuu todella hyvältä olla Suomessa. Reissu on kyllä ollut niin mahtava meille molemmille kaikkine kommelluksineen, Kuosmanen kertoo.