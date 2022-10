Laboratorio Yhdysvalloissa yrittää herättää henkiin kuolleita, säilössä 199 ihmistä – "He eivät oikeasti ole kuolleita"

Joillekin ihmisille Arizonassa aika ja kuolema on "tauolla". Alcor Life Extension Foundation pitää mahdollisena ihmisen palauttamista elävien kirjoihin useassa tilanteessa, jossa lain silmissä ihminen on jo kuollut. Tällaisissa tapauksissa lääkärit eivät usko henkilön elintoimintojen palautumiseen lääkkeiden tai teknologian avulla.

Säätiön entinen toimitusjohtaja Max More kuvailee henkilöiden olevan jonkinlaisessa elämän ja kuoleman välitilassa.

– He eivät ole siis oikeasti kuolleita, he ovat vain laillisesti kuolleita. He eivät tietenkään ole biologisesti kuolleita. Potilaamme eivät ole kuolleita, siksi kutsumme heitä potilaiksi.